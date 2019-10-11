Суд восстановил экс-главу Конституционного суда Шевчука в должности

11 октября, 2019, 15:44

Окружной административный суд Киева возобновил Станислава Шевчука в должности судьи и главы Конституционного Суда

Об этом в Facebook сообщил его советник Денис Невядомский.

"Суд удовлетворил иск Станислава Шевчука к "КСУ" в полном объеме и допустил немедленное исполнение решения в части обновления Станислава Шевчука в должности судьи и главы Конституционного Суда Украины", - говорится в сообщении Невядомского.

Напомним, 14 мая его отправили в отставку по результатам голосования судей.

Напомним, 27 февраля 2019 г. КС опубликовал решение об отмене статьи о незаконном обогащении.

В мае ему не открыли американскую визу. По источникам ГПК, в визе отказали именно из-за отмены статьи о незаконном обогащении.

Новым главой Конституционного Суда выбрали Наталью Шапталу.