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Espreso.tvОбществоРекорд Украины: в Коломые атлеты протянули танк Т-72 на более чем 3 метра

Рекорд Украины: в Коломые атлеты протянули танк Т-72 на более чем 3 метра

В Коломые богатыри Федерации сильнейших атлетов Украины и перетягивания каната установили официальный рекорд Украины: сдвинулись с места и протянули танк T-72 на 3 метра 35 см

Об этом обладатель титула "Самый сильный человек Прикарпатья" Владимир Пындус сообщил в Facebook.

"Сегодня нам это удалось!!! Богатыри Федерации сильнейших атлетов Украины и перетягивания каната установили официальный рекорд Украины. Четверо богатырей в составе: Владимира Пындуса, Константина Ильина, Валерия Газзаева и Владимира Цифры сдвинули с места и протянули танк T-72 на 3 метра 35 см ", - говорится в сообщении Пындуса.

Отметим, что танк Т-72 весит 41 тонну.

 

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