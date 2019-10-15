Рекорд Украины: в Коломые атлеты протянули танк Т-72 на более чем 3 метра
15 октября, 2019, 12:27
В Коломые богатыри Федерации сильнейших атлетов Украины и перетягивания каната установили официальный рекорд Украины: сдвинулись с места и протянули танк T-72 на 3 метра 35 см
Об этом обладатель титула "Самый сильный человек Прикарпатья" Владимир Пындус сообщил в Facebook.
"Сегодня нам это удалось!!! Богатыри Федерации сильнейших атлетов Украины и перетягивания каната установили официальный рекорд Украины. Четверо богатырей в составе: Владимира Пындуса, Константина Ильина, Валерия Газзаева и Владимира Цифры сдвинули с места и протянули танк T-72 на 3 метра 35 см ", - говорится в сообщении Пындуса.
Отметим, что танк Т-72 весит 41 тонну.
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