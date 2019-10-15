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Espreso.tvОбществоРазведение сил в Золотом отложено, - ОПУ

Разведение сил в Золотом отложено, - ОПУ

Вопрос разведения сил в Золотом Луганской области пока отложено

Об этом заявил заместитель председателя Офиса президента Украины Юрий Костюк hromadske.

"Что касается разведения, совершенно понятны опасения. Более того, я хочу сказать, что сейчас этот вопрос отложен, чтобы оно состоялось, нужны определенные условия, должно быть постоянное прекращение огня определенное количество дней, которое нет", - сказал Костюк.

Заместитель главы ОПГ также уверяет, что в Станице Луганской, где силы уже развели, украинская полиция и другие правоохранительные органы обеспечивают безопасность местных жителей.

Напомним, для начала процесса разведения сил режим прекращения огня должен быть соблюден не менее 7 дней. Однако после принятия на переговорах в Минске решения развести силы возле Петровского и Золотого российские наемники обстреливали указанные участки , поэтому разведения сил не произошло.

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