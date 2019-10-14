Оккупанты сорвали разведение сил в Золотом
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
"НВФ РФ, имитируя готовность провести разведение сил и средств, вчера подло совершили обстрел из гранатометов различных систем на участке разведения №2 (Золотое 4). Несмотря на готовность Вооруженных сил Украины провести разведение сил и средств на участке разведения №2, оккупанты в очередной раз демонстрируют свое нежелание соблюдать Минские договоренности и взятые на себя обязательства. Такое циничное поведение свидетельствует о заинтересованности оккупантов в дальнейшем обострении конфликта ", - говорится в сообщении.
В штабе ООС напомнили, что согласно Минских договоренностей, разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение 7 суток.
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