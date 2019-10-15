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Espreso.tvОбществоРазумков сказал, когда Рада рассмотрит Бюджет-2020

Разумков сказал, когда Рада рассмотрит Бюджет-2020

Верховная Рада рассмотрит в первом чтении проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год 18 октября

Об этом сказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания, передает Еспресо.TV

"Хотел бы напомнить, что в пятницу, 18 октября, предусмотрено рассмотрение и принятие проекта Закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год в первом чтении", - сказал Разумков.

Он отметил, что парламентский комитет по вопросам бюджета на этой неделе завершит рассмотрение предложений народных депутатов к этому законопроекту, выводов Счетной палаты и подготовит поправки к нему.

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  • Напомним, 15 сентября проект закона (№2000) о Государственном бюджете Украины на 2020 год был внесен в Верховную Раду и передан на рассмотрение руководству парламента.
  • 20 сентября Верховная Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета на 2020 год.

 

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