Разумков сказал, когда Рада рассмотрит Бюджет-2020
15 октября, 2019, 11:33
Верховная Рада рассмотрит в первом чтении проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год 18 октября
Об этом сказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания, передает Еспресо.TV
"Хотел бы напомнить, что в пятницу, 18 октября, предусмотрено рассмотрение и принятие проекта Закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год в первом чтении", - сказал Разумков.
Он отметил, что парламентский комитет по вопросам бюджета на этой неделе завершит рассмотрение предложений народных депутатов к этому законопроекту, выводов Счетной палаты и подготовит поправки к нему.
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- Напомним, 15 сентября проект закона (№2000) о Государственном бюджете Украины на 2020 год был внесен в Верховную Раду и передан на рассмотрение руководству парламента.
- 20 сентября Верховная Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета на 2020 год.
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