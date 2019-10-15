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Espreso.tvМирПольша: президент Дуда будет баллотироваться на следующий срок

Польша: президент Дуда будет баллотироваться на следующий срок


фото: reuters
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в следующем году поборется за второй срок на посту

Об этом сообщает Business Insider Polska.

На вопрос, будет ли он баллотироваться на выборах президента в 2020 году, Дуда сказал: "Я все еще молодой человек, я не собираюсь выходить на пенсию".

То, что кандидатом "Права и справедливости" будет действующий глава государства подтвердил и вице-премьер Яцек Сасин. По его словам, премьер-министром Польши после парламентских выборов 13 октября останется Матеуш Моравецкий.

Президентские выборы должны состояться в мае.
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