Польша: президент Дуда будет баллотироваться на следующий срок

15 октября, 2019, 16:45

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в следующем году поборется за второй срок на посту

Об этом сообщает Business Insider Polska.

На вопрос, будет ли он баллотироваться на выборах президента в 2020 году, Дуда сказал: "Я все еще молодой человек, я не собираюсь выходить на пенсию".

То, что кандидатом "Права и справедливости" будет действующий глава государства подтвердил и вице-премьер Яцек Сасин. По его словам, премьер-министром Польши после парламентских выборов 13 октября останется Матеуш Моравецкий.

Президентские выборы должны состояться в мае.