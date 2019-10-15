Польша: президент Дуда будет баллотироваться на следующий срок
15 октября, 2019, 16:45
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в следующем году поборется за второй срок на посту
Об этом сообщает Business Insider Polska.
На вопрос, будет ли он баллотироваться на выборах президента в 2020 году, Дуда сказал: "Я все еще молодой человек, я не собираюсь выходить на пенсию".
То, что кандидатом "Права и справедливости" будет действующий глава государства подтвердил и вице-премьер Яцек Сасин. По его словам, премьер-министром Польши после парламентских выборов 13 октября останется Матеуш Моравецкий.
Президентские выборы должны состояться в мае.
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