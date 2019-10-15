 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГенсек НАТО посетит Украину 30-31 октября

Генсек НАТО посетит Украину 30-31 октября


фото: 24tv.ua
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возглавит делегацию Североатлантического совета НАТО, который посетит Украину 30-31 октября
Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Радио Свобода
 
Делегация посетит Киев и Одессу. В первый день делегация прибудет в Одессу, где встретится с кадетами, посетит корабли и будет ознакомлена с ситуацией в Украине.
 
"Визит в Одессу будет случайным. Это политический сигнал поддержки Военно-морских сил Украины и также это сигнал о том большом внимании, которое уделяется Альянс ситуации в Черном море", - отметил Кулеба.
 
Впоследствии совет НАТО отправится в столицу, где встретится с президентом Зеленским, главой Верховной Рады Разумковым и премьер-министром Гончаруком.
 
"Мы предоставим нашим партнерам максимально развернутую информацию, потому что между нами существует достаточный уровень доверия, чтобы быть максимально откровенными, о том, что происходит", - отметил вице-премьер.
 
Визит завершит заседание комиссии по евроинтеграции Украины.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 октября, 2019 вторник

больше новостей

15 октября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать