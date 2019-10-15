Генсек НАТО посетит Украину 30-31 октября
15 октября, 2019, 22:27
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возглавит делегацию Североатлантического совета НАТО, который посетит Украину 30-31 октября
Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Радио Свобода
Делегация посетит Киев и Одессу. В первый день делегация прибудет в Одессу, где встретится с кадетами, посетит корабли и будет ознакомлена с ситуацией в Украине.
"Визит в Одессу будет случайным. Это политический сигнал поддержки Военно-морских сил Украины и также это сигнал о том большом внимании, которое уделяется Альянс ситуации в Черном море", - отметил Кулеба.
Впоследствии совет НАТО отправится в столицу, где встретится с президентом Зеленским, главой Верховной Рады Разумковым и премьер-министром Гончаруком.
"Мы предоставим нашим партнерам максимально развернутую информацию, потому что между нами существует достаточный уровень доверия, чтобы быть максимально откровенными, о том, что происходит", - отметил вице-премьер.
Визит завершит заседание комиссии по евроинтеграции Украины.
- Следующее заседание правительственного комитета по вопросам евроатлантической интеграции состоится при участии высокой представительницы НАТО Беттины Каденбах
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