Генсек НАТО посетит Украину 30-31 октября

15 октября, 2019, 22:27

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возглавит делегацию Североатлантического совета НАТО, который посетит Украину 30-31 октября

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Радио Свобода

Делегация посетит Киев и Одессу. В первый день делегация прибудет в Одессу, где встретится с кадетами, посетит корабли и будет ознакомлена с ситуацией в Украине.

"Визит в Одессу будет случайным. Это политический сигнал поддержки Военно-морских сил Украины и также это сигнал о том большом внимании, которое уделяется Альянс ситуации в Черном море", - отметил Кулеба.

Впоследствии совет НАТО отправится в столицу, где встретится с президентом Зеленским, главой Верховной Рады Разумковым и премьер-министром Гончаруком.

"Мы предоставим нашим партнерам максимально развернутую информацию, потому что между нами существует достаточный уровень доверия, чтобы быть максимально откровенными, о том, что происходит", - отметил вице-премьер.

Визит завершит заседание комиссии по евроинтеграции Украины.