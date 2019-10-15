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Espreso.tvОбществоПредставитель НАТО примет участие в заседании украинского правительственного комитета

Представитель НАТО примет участие в заседании украинского правительственного комитета

Следующее заседание правительственного комитета по вопросам евроатлантической интеграции состоится при участии высокой представительницы НАТО Беттины Каденбах

Об этом на брифинге в Киеве сообщил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает "Европейская правда".

Кулеба отметил, что это мероприятие состоится в рамках визита Североатлантического совета в Украину, который станет ключевым событием в отношениях Киева с Альянсом. Заседание правительственного комитета по вопросам евроатлантической интеграции будет посвящено координации дальнейших действий правительства в этой сфере.

"Это заседание состоится при участии альянса. Участие в нем примет Беттина Каденбах, помощник генсека по политическим вопросам и безопасности", - рассказал Кулеба.

Вице-премьер напомнил, что визит Североатлантического совета в Украину запланирован 30-31 октября, послы государств-членов и генсек Альянса посетят Одессу и Киев.

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