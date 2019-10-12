Арестованные в США клиенты Джулиани Парнас и Фруман помогали Фирташу, - Reuters
Об этом сообщает Reuters , передает Еспресо.TV .
В частности, отмечается, что Парнас был переводчиком для адвокатов, представляющих интересы Фирташа.
Человек, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что Парнас и Фруман работали на Фирташа в течение нескольких месяцев.
Также по данным источника, Фирташ финансировал деятельность Парнаса и Фрумана, но какую именно, не уточняется.
В свою очередь Джулиани признал, что Парнас и Фруман за последние два месяца "три-шесть раз бывали в Вене". В то же время адвокат Трампа отказался называть цель поездок.
Агентство добавляет, что незадолго до задержания в интервью Reuters Парнас заявил, что Фирташа "подставили прокуроры и дипломаты США".
"Они задержали невинного человека, Дмитрия Фирташа, и выставили его неким плохим мафиози, которым он явно не является. Он один из самых честных бизнесменов", - заявлял Парнас.
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