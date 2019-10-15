Число жертв тайфуна Хагибис в Японии возросло до 73
Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на данные местных органов власти.
"Во вторник японские спасатели пытаются быстро найти 14 человек, пропавших после катастрофического тайфуна. Тайфун унес жизни не менее 73 человек ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тайфун "Хагибис" является самым мощным тайфуном в Японии за последние несколько десятилетий.
Напомним, тайфун "Хагибис" ударил по территории Японии в субботу. Местные власти объявили максимальный уровень угрозы в 12 префектурах центральной части страны, включая Токио.
Метеорологи предупредили, что "Хагибис" может стать самым мощным тайфуном, который поражал Японию с 1958 года. Тогда в результате стихии в стране погибли более 1200 человек.
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