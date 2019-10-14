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Espreso.tvОбществоЗеленский посетил передовую в зоне проведения ООС в Донецкой области

Зеленский посетил передовую в зоне проведения ООС в Донецкой области

В рамках рабочей поездки в Донецкую область президент ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения в зоне проведения операции объединенных сил, а также с условиями несения службы и проживания украинских военных на передовой

Об этом сообщает Офис президента Украины.

По собственной инициативе, без представления Министерства обороны Украины, президент вручил государственные награды и часы пяти бойцам 92-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Схід" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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Кроме того, Владимир Зеленский почтил память героя Украины, заместителя командира батальона 72-й отдельной механизированной бригады Андрея Кизило, возложив цветы к памятнику защитникам Авдеевки в Донецкой области с портретом погибшего воина.

Мемориальный памятный знак защитникам Авдеевки был открыт 19 сентября 2017 в нескольких сотнях метров от позиций противника.

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