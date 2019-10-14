Зеленский посетил передовую в зоне проведения ООС в Донецкой области
14 октября, 2019, 19:17
В рамках рабочей поездки в Донецкую область президент ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения в зоне проведения операции объединенных сил, а также с условиями несения службы и проживания украинских военных на передовой
Об этом сообщает Офис президента Украины.
По собственной инициативе, без представления Министерства обороны Украины, президент вручил государственные награды и часы пяти бойцам 92-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Схід" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Кроме того, Владимир Зеленский почтил память героя Украины, заместителя командира батальона 72-й отдельной механизированной бригады Андрея Кизило, возложив цветы к памятнику защитникам Авдеевки в Донецкой области с портретом погибшего воина.
Мемориальный памятный знак защитникам Авдеевки был открыт 19 сентября 2017 в нескольких сотнях метров от позиций противника.
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