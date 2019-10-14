Верховный суд признал незаконным запрет продавать алкоголь ночью
Соответствующее решение есть в Едином реестре судебных решений, передает "Громадське".
Постановление Киевсовета №19 / 1023 от 10 апреля 2017 года о запрете продажи алкоголя ночью признали незаконным суд первой инстанции - Окружной админсуд Киева, а затем Киевский апелляционный административный суд.
Киевсовет подала кассационную жалобу, но Верховный суд оставил в силе решения предыдущих инстанций. Отметим, что речь идет именно о постановлении №19 / 1023 от 10 апреля 2017 года.
В то же время действующий запрет на продажу алкоголя действует на основании решения Киевсовета №1529 / 5593 от 27 сентября 2018 года.
Решение о запрете вступило в силу в столице 24 октября 2018 года. Запрет касается пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин. Их ночью больше нельзя приобрести в магазинах, но можно в кафе, барах, ресторанах и т.д.
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