Верховный суд признал незаконным запрет продавать алкоголь ночью

14 октября, 2019, 21:36

Верховный суд отменил решение Киевсовета от 2017 года запретить продажу алкоголя в городе с 23:00 до 10:00, но еще действует новейшее постановление Киевсовета о запрете алкоголя

Соответствующее решение есть в Едином реестре судебных решений, передает "Громадське".

Постановление Киевсовета №19 / 1023 от 10 апреля 2017 года о запрете продажи алкоголя ночью признали незаконным суд первой инстанции - Окружной админсуд Киева, а затем Киевский апелляционный административный суд.

Киевсовет подала кассационную жалобу, но Верховный суд оставил в силе решения предыдущих инстанций. Отметим, что речь идет именно о постановлении №19 / 1023 от 10 апреля 2017 года.

В то же время действующий запрет на продажу алкоголя действует на основании решения Киевсовета №1529 / 5593 от 27 сентября 2018 года.

Решение о запрете вступило в силу в столице 24 октября 2018 года. Запрет касается пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин. Их ночью больше нельзя приобрести в магазинах, но можно в кафе, барах, ресторанах и т.д.