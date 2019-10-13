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Espreso.tvСпортШевченко пообещал, что сборная Украины сыграет с Португалией на победу

Шевченко пообещал, что сборная Украины сыграет с Португалией на победу


фото: ffu.ua
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заверил, что его команда в решающем матче отбора Евро-2020 против Португалии будет играть на победу

Об этом Шевченко заявил на предматчевой пресс конференции в Киеве, сообщает Sportarena .

"Это редкий шанс, когда играешь с чемпионом Европы, победителем Лиги наций, командой которая отлично подготовлена, имеет в своем составе прекрасных исполнителей и одного из лучших игроков в истории футбола - Роналду. Для нас важно сыграть в свой футбол. Отличная погода, полный стадион . Я не думаю, что какая-то из команд будет играть на ничью в завтрашнем матче", - сказал Шевченко.

Сейчас сборная Украины имеет 16 очков и возглавляет турнирную таблицу группы В, Португалия с 11 пунктами идет второй, но имеет матч в запасе.

Игра между сборными Украины и Португалии состоится 14 октября в Киеве.

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