Шевченко пообещал, что сборная Украины сыграет с Португалией на победу
13 октября, 2019, 19:23
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заверил, что его команда в решающем матче отбора Евро-2020 против Португалии будет играть на победу
Об этом Шевченко заявил на предматчевой пресс конференции в Киеве, сообщает Sportarena .
"Это редкий шанс, когда играешь с чемпионом Европы, победителем Лиги наций, командой которая отлично подготовлена, имеет в своем составе прекрасных исполнителей и одного из лучших игроков в истории футбола - Роналду. Для нас важно сыграть в свой футбол. Отличная погода, полный стадион . Я не думаю, что какая-то из команд будет играть на ничью в завтрашнем матче", - сказал Шевченко.
Сейчас сборная Украины имеет 16 очков и возглавляет турнирную таблицу группы В, Португалия с 11 пунктами идет второй, но имеет матч в запасе.
Игра между сборными Украины и Португалии состоится 14 октября в Киеве.
- Напомним, 11 октября, в матче 7-го тура отбора на Евро-2020 сборная Украины победила соперников из Литвы со счетом 2: 0.
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
-
Читайте также
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове