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Espreso.tvОбщество"Мы идем к очень жесткому авторитаризму, у нас будет вождь", - Андрухович

"Мы идем к очень жесткому авторитаризму, у нас будет вождь", - Андрухович

Украинцев впереди ждут годы авторитарного правления президента, цензура и ограничение прав и свобод

Об этом всемирно известный украинский писатель Юрий Андрухович заявил в интервью Molbuk.ua, передает Еспресо.TV.

"Мы идем к очень жесткому авторитаризму, у нас будет вождь. Он уже есть, человечек низкого роста, комик. То есть комики приходят к власти, но мы перестаем смеяться. Нет, ну пока мы еще смеемся. Смейтесь на здоровье", - поделился он своим прогнозом.

При этом Зеленский, как считает Андрухович, в отличие от Петра Порошенко, в своей внешней и внутренней политике "будет выполнять московскую программу", что будет находить большую поддержку в Европе.

"Я думаю, что период Порошенко, как теперь оказалось, Европе мешал. Он в силу своих психологических и физических свойств держал европейских лидеров в очень крепких объятиях. Им было уже нехорошо в этих объятиях, но им некуда было деться. И только украинский народ устранил Порошенко, проголосовав не за него, они вздохнули с облегчением. Еще ни разу мне не попадались в Европе такие люди, которые бы нас поддержали в том, что мы не хотим быть вместе с другими советскими республиками. Напротив толкают нас туда, мол, вам надо - с Кыргызстаном, с Казахстаном.

И добавляют: ну, хорошо, с Россией у вас сейчас проблемы, конфликт на Востоке, но держитесь с Азербайджаном. Европейцам проще нас держать в таком поле. И это мое огромное разочарование, я с этим доживаю свою жизнь, и ничего не меняется. У нас на самом деле был шанс оторваться от этого стереотипа во времена этого "проклятого Порошенко", как его теперь называют. Но и тогда этого не произошло. В Европе не хотели. Они ждали, когда Порошенко уйдет, и они вернутся к своим отношениям с Россией ", - пояснил Андрухович.

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