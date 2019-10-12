Запад предал курдов, которые последовательно боролись с "ИГ", - Le Monde
Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на RFI .
Под обращением, автором которого является влиятельный французский публицист Бернар-Анри Леви, подписался экс-министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер и еще десять человек среди журналистов, философов и правозащитников.
Письмо начинается с заявления о том, что Эрдоган в годы войны против террористической группировки "Исламское государство" был "главным проводником тысяч джихадистов, проходивших через его страну, чтобы присоединиться к" Халифату ". А теперь Эрдоган" стал бомбить сирийских курдов, которые в те же годы, совместно с пешмерга из иракского Курдистана, были самыми решительными участниками сопротивления "терроризма.
Президент Турции "делает это с согласия Дональда Трампа", - пишет Бернар-Анри Леви, подчеркивая, что не помнит за последние годы "подобных случаев расправы и предательства", и призывая "Европу действовать". Иначе результаты "длительной борьбы (против" ИГ ", - ред.), которую американцы, европейцы и курды вели бок о бок", "разлетятся в щепки".
Тем более, что "около 10 тыс. джихадистов (из них от 400 до 500 - граждане Франции), содержащихся в плену курдских повстанцев, могут воспользоваться хаосом, спровоцированным турецким наступлением", и убежать на свободу.
С похожим посылом вышла и редакционная статья Le Monde, начинающийся словами: "В политике цинизм может привести не только к измене, но и к трагедии". "Измена со стороны Дональда Трампа относительно курдских союзников -" это и издевательства, и абсурд, который может привести к тяжелым последствиям ", - предостерегает газета: десятки тысяч гражданских людей убегать от бомбардировок, а" хрупкая победа над "ИГ", достигнута лишь несколько месяцев назад, может быть поставлена под сомнение ".
Кроме того, "умывая руки", Трамп оставляет "свободное пространство" для Кремля, где "очень радуются возможности усилить свое влияние в регионе", - пишет Le Monde, посвящая еще отдельную статью обсуждению "выгод, которые получит Москва с турецкого наступления".
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