Запад предал курдов, которые последовательно боролись с "ИГ", - Le Monde

12 октября, 2019, 09:59

"Не оставим сирийских курдов один на один с Эрдоганом!" - открытое письмо с таким заглавием в пятницу, 11 октября 2019 года, опубликовала газета Le Monde

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на RFI .

Под обращением, автором которого является влиятельный французский публицист Бернар-Анри Леви, подписался экс-министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер и еще десять человек среди журналистов, философов и правозащитников.

Письмо начинается с заявления о том, что Эрдоган в годы войны против террористической группировки "Исламское государство" был "главным проводником тысяч джихадистов, проходивших через его страну, чтобы присоединиться к" Халифату ". А теперь Эрдоган" стал бомбить сирийских курдов, которые в те же годы, совместно с пешмерга из иракского Курдистана, были самыми решительными участниками сопротивления "терроризма.

Президент Турции "делает это с согласия Дональда Трампа", - пишет Бернар-Анри Леви, подчеркивая, что не помнит за последние годы "подобных случаев расправы и предательства", и призывая "Европу действовать". Иначе результаты "длительной борьбы (против" ИГ ", - ред.), которую американцы, европейцы и курды вели бок о бок", "разлетятся в щепки".

Тем более, что "около 10 тыс. джихадистов (из них от 400 до 500 - граждане Франции), содержащихся в плену курдских повстанцев, могут воспользоваться хаосом, спровоцированным турецким наступлением", и убежать на свободу.

С похожим посылом вышла и редакционная статья Le Monde, начинающийся словами: "В политике цинизм может привести не только к измене, но и к трагедии". "Измена со стороны Дональда Трампа относительно курдских союзников -" это и издевательства, и абсурд, который может привести к тяжелым последствиям ", - предостерегает газета: десятки тысяч гражданских людей убегать от бомбардировок, а" хрупкая победа над "ИГ", достигнута лишь несколько месяцев назад, может быть поставлена ​​под сомнение ".

Кроме того, "умывая руки", Трамп оставляет "свободное пространство" для Кремля, где "очень радуются возможности усилить свое влияние в регионе", - пишет Le Monde, посвящая еще отдельную статью обсуждению "выгод, которые получит Москва с турецкого наступления".