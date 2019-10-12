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Espreso.tvОбществоИтоговый документ встречи в нормандском формате согласован только в части "формулы Штайнмайера", - Пристайко

Итоговый документ встречи в нормандском формате согласован только в части "формулы Штайнмайера", - Пристайко


фото: ukrinform.ua
Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что итоговый документ предстоящей встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России согласован только в части "формулы Штайнмайера"

Об этом сообщает "Укринформ".

"Согласована только та часть, которая касается формулы Штайнмайера. Я не знаю, каким будет окончательный документ, но согласованный в настоящее время советниками на самом деле очень короткий и фактически отмечает только достигнутый прогресс. Например, там написано, что стороны приветствуют завершение разведения и восстановления сообщения в Станице Луганской, обмен пленными и уполномочивают своих министров иностранных дел, условно говоря, работать дальше. Это позволяет россиянам сказать, что там нет контроля над границей, но там вообще ничего нет", - сказал Пристайко.

Министр иностранных дел подчеркнул, что Россия намеренно делает информационные вброс, чтобы создать еще большее напряжение в Украине перед встречей нормандской четверки.

"Вы посмотрите, в Минске согласовывают формулу Штайнмайера, а затем выходят "руководители ЛНР/ДНР" и заявляют, что в Киеве наконец поняли, что никогда не будут иметь над нами власти. Несомненно, это делается для возмущения населения против миротворческой политики президента Зеленского" - сказал Пристайко.

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