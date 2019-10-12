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Espreso.tvОбществоНовый обмен пленными уже "на решающем этапе" и будет касаться трех групп людей, - Пристайко

Новый обмен пленными уже "на решающем этапе" и будет касаться трех групп людей, - Пристайко

Следующий обмен удерживаемыми лицами будет сложнее. Он будет охватывать три группы людей. Именно с этим обменом связано то, что террористы все чаще выносят "приговоры" защитникам Украины, попавшихм в их руки

Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил в субботу, 12 октября 2019 года, в интервью Радио Свобода, передает Еспресо.TV .

"В этих процессах каждое сказанное слово всегда может сыграть драматическую роль. Я стараюсь не говорить ни о датах, ни о количестве обмена, не предоставлять никаких данных. Судьба каждого конкретного человека, который сидит за решеткой, может решиться просто невнимательно сказанным словом. Именно поэтому я хочу сказать, что этот процесс находится в решающей стадии ", - отметил Пристайко.

Комментируя сообщение о том, что в последнее время на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса был принят ряд приговоров удерживаемым боевиками людям, Пристайко сказал:

"Это является необходимой частью процесса".

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