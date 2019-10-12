Новый обмен пленными уже "на решающем этапе" и будет касаться трех групп людей, - Пристайко
Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил в субботу, 12 октября 2019 года, в интервью Радио Свобода, передает Еспресо.TV .
"В этих процессах каждое сказанное слово всегда может сыграть драматическую роль. Я стараюсь не говорить ни о датах, ни о количестве обмена, не предоставлять никаких данных. Судьба каждого конкретного человека, который сидит за решеткой, может решиться просто невнимательно сказанным словом. Именно поэтому я хочу сказать, что этот процесс находится в решающей стадии ", - отметил Пристайко.
Комментируя сообщение о том, что в последнее время на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса был принят ряд приговоров удерживаемым боевиками людям, Пристайко сказал:
"Это является необходимой частью процесса".
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