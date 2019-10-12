В Нью-Йорке произошла перестрелка, есть погибшие
12 октября, 2019, 20:32
В результате стрельбы в Нью-Йорке погибли четыре человека
Об этом сообщает CNN.
В полиции Нью-Йорка отметили, что стрельба произошла в Бруклине в подпольном игорном заведении. Четырем погибшим и трем раненым от 32 до 49 лет.
На месте преступления были обнаружены пистолет калибра 9 мм и револьвер. Полиция также нашла игральные карты.
Полиция пока не проводила задержаний, подозреваемых нет. Обстоятельства происшествия выясняются
- Напомним, 6 октября в американском городе Канзас-Сити неизвестный мужчина открыл огонь по посетителям бара - четверо погибших и пятеро раненых.
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