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Espreso.tvМирВ Нью-Йорке произошла перестрелка, есть погибшие

В Нью-Йорке произошла перестрелка, есть погибшие


фото: REUTERS
В результате стрельбы в Нью-Йорке погибли четыре человека

Об этом сообщает CNN.

В полиции Нью-Йорка отметили, что стрельба произошла в Бруклине в подпольном игорном заведении. Четырем погибшим и трем раненым от 32 до 49 лет.

На месте преступления были обнаружены пистолет калибра 9 мм и револьвер. Полиция также нашла игральные карты.

Полиция пока не проводила задержаний, подозреваемых нет. Обстоятельства происшествия выясняются

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