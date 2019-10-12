В Нью-Йорке произошла перестрелка, есть погибшие

12 октября, 2019, 20:32

В результате стрельбы в Нью-Йорке погибли четыре человека

Об этом сообщает CNN.

В полиции Нью-Йорка отметили, что стрельба произошла в Бруклине в подпольном игорном заведении. Четырем погибшим и трем раненым от 32 до 49 лет.

На месте преступления были обнаружены пистолет калибра 9 мм и револьвер. Полиция также нашла игральные карты.

Полиция пока не проводила задержаний, подозреваемых нет. Обстоятельства происшествия выясняются