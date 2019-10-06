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Espreso.tvМирВ США неизвестный расстрелял посетителей бара, есть погибшие и раненые

В США неизвестный расстрелял посетителей бара, есть погибшие и раненые


фото: nytimes.com
В американском городе Канзас-Сити неизвестный мужчина открыл огонь по посетителям бара - четверо погибших и пятеро раненых

Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел в городе Канзас-Сити. В полиции рассказали, что подозреваемый - латиноамериканец, его уже объявили в розыск. Район, где произошла стрельба, заблокирован правоохранителями.

СМИ Канзас-Сити, со ссылкой на полицию, пишут, что все погибшие - латиноамериканцы.

Отмечается, что злоумышленник вошел в бар и сразу открыл огонь, он стрелял из пистолета. В полиции пока нет о нем никакой информации.

  • Напомним, 20 сентября в Вашингтоне произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, еще шесть получили ранения.
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