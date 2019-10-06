В США неизвестный расстрелял посетителей бара, есть погибшие и раненые

6 октября, 2019, 17:30

В американском городе Канзас-Сити неизвестный мужчина открыл огонь по посетителям бара - четверо погибших и пятеро раненых

Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел в городе Канзас-Сити. В полиции рассказали, что подозреваемый - латиноамериканец, его уже объявили в розыск. Район, где произошла стрельба, заблокирован правоохранителями.

СМИ Канзас-Сити, со ссылкой на полицию, пишут, что все погибшие - латиноамериканцы.

Отмечается, что злоумышленник вошел в бар и сразу открыл огонь, он стрелял из пистолета. В полиции пока нет о нем никакой информации.