В США неизвестный расстрелял посетителей бара, есть погибшие и раненые
6 октября, 2019, 17:30
В американском городе Канзас-Сити неизвестный мужчина открыл огонь по посетителям бара - четверо погибших и пятеро раненых
Об этом сообщает BBC.
Инцидент произошел в городе Канзас-Сити. В полиции рассказали, что подозреваемый - латиноамериканец, его уже объявили в розыск. Район, где произошла стрельба, заблокирован правоохранителями.
СМИ Канзас-Сити, со ссылкой на полицию, пишут, что все погибшие - латиноамериканцы.
Отмечается, что злоумышленник вошел в бар и сразу открыл огонь, он стрелял из пистолета. В полиции пока нет о нем никакой информации.
- Напомним, 20 сентября в Вашингтоне произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, еще шесть получили ранения.
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