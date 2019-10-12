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Espreso.tvОбществоРоссийская поддержка популистов в Европе - это новый тип гибридной войны, - Яценюк

Российская поддержка популистов в Европе - это новый тип гибридной войны, - Яценюк


фото: nfront.org.ua
Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк на 14-й Рижской конференции назвал поддержку европейских популистов Россией новым типом гибридной войны

Об этом сообщает "Народный фронт" .

"Российские власти и российская информационная машина поддерживают популистские движения в ЕС. Причина очень проста: РФ хочет разделить Евросоюз и подорвать трансатлантическое единство. Россия подкупает политиков, партии, СМИ, неправительственные организации. Это новый тип гибридной политической войны против свободного мира", - подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк во время Рижского конференции в субботу, 12 октября.

В рамках 14-й Рижской конференции Арсений Яценюк принял участие в дискуссионной панели, посвященной теме популизма в Европе. Он отметил, что проблема популизма уже перестала быть вопросом внутренней политики государств.

"Посмотрите, что происходит во всем мире. Популисты поддерживаются диктаторами, как Путин и Россия".

Арсений Яценюк подчеркнул, что не поддерживает формулировку "конфликт элит и народа": "Это борьба между популизмом и антипопулизмом".

"Все зависит от принятых решений. Умные решения - на стороне антипопулизма. А неразумные решения имеют целью как можно скорее получить электорат. В долгосрочной перспективе - они недейственны, но в краткосрочной - получают поддержку большинства", - подчеркнул он.

Распространение популизма в мире Арсений Яценюк назвал "очень опасным": "Популисты пытаются "продать" избирателям быстрые и легкие решения. Он сравнил эту ситуацию с лечением пациента. Хирург определяет проблему и назначает операцию, чтобы человек выздоровел. А другой врач предлагает принять магическую таблетку с опиатами: "Антипопулисты действуют как хирурги. Ведь мы хотим спасти человека, нацию, страну. И мы платим за это цену. Популисты не переживают за будущее".

"Для нас сегодня на кону не политическое будущее. Главное - не привести в упадок наши страны, государства и нации", - сказал лидер "Народного фронта".

Важным фактором в противодействии популизма Арсений Яценюк назвал образование: "Если люди невежественны, ими очень легко манипулировать".

"Задача политиков - дать возможность людям в своих государствах. В таком случае не останется никаких шансов для популистов", - добавил он.

"Придет время, когда люди осознают, что популизм не выход. Мы должны быть готовы бороться за наши ценности и держаться своих принципов. Надо верить в то, что делаете. И это единственный путь, как достичь результата", - сказал Арсений Яценюк.

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