Пристайко призвал глав МИД стран ЕС "дожать Россию"
Об этом сообщает "Укринформ" .
По словам Вадима Пристайко, на встрече глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге 14 октября, он намерен призвать подставить плечо Украине в урегулировании на Донбассе.
"Украинская власть сейчас идет на определенные, довольно болезненные шаги, на которые часть общества реагирует акциями протеста. Я хочу сказать Европе, что эти наши очень непростые решения не должны просто зависнуть в воздухе, вы должны подставить плечо и их поддержать. Потому что, если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад к военному противостоянию", - сказал Пристайко.
Министр иностранных дел добавил, что Украина рассчитывает использовать санационное давление Европы для того, чтобы заставить Россию пойти на уступки.
- Напомним, 12 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что итоговый документ предстоящей встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России согласован только в части "формулы Штайнмайера" .
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