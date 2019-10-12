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Espreso.tvОбществоПристайко призвал глав МИД стран ЕС "дожать Россию"

Пристайко призвал глав МИД стран ЕС "дожать Россию"


фото: ukrinform.ua
Министр иностранных дел Вадим Пристайко призвал страны Евросоюза поддержать Украину в момент, когда ей приходится идти на болезненные шаги

Об этом сообщает "Укринформ" .

По словам Вадима Пристайко, на встрече глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге 14 октября, он намерен призвать подставить плечо Украине в урегулировании на Донбассе.

"Украинская власть сейчас идет на определенные, довольно болезненные шаги, на которые часть общества реагирует акциями протеста. Я хочу сказать Европе, что эти наши очень непростые решения не должны просто зависнуть в воздухе, вы должны подставить плечо и их поддержать. Потому что, если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад к военному противостоянию", - сказал Пристайко.

Министр иностранных дел добавил, что Украина рассчитывает использовать санационное давление Европы для того, чтобы заставить Россию пойти на уступки.

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