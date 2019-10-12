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Espreso.tvСпортЕвро-2020: результаты всех матчей пятницы

Евро-2020: результаты всех матчей пятницы


фото: REUTERS
11 октября были сыграны 7 матчей отбора Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Отборочный турнир Евро-2020, 7-й тур

Группа А

Черногория - Болгария 0: 0

Чехия - Англия 2: 1

Голы: Брабец, 9, Ондрашек, 85 - Кейн, 5 (пен)

Группа В

Украина - Литва 2: 0

Голы: Малиновский, 28, 59

Португалия - Люксембург 3: 0

Голы: Силва, 16, Роналду, 65, Геде, 89

Группа Н

Турция - Албания 1: 0

Голы: Тосун, 90

Исландия - Франция 0: 1

Голы: Жиру, 66 (пен)

Андорра - Молдова 1: 0

Голы: Валес, 63

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