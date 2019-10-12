Евро-2020: результаты всех матчей пятницы
12 октября, 2019, 07:00
11 октября были сыграны 7 матчей отбора Евро-2020
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Отборочный турнир Евро-2020, 7-й тур
Группа А
Черногория - Болгария 0: 0
Чехия - Англия 2: 1
Голы: Брабец, 9, Ондрашек, 85 - Кейн, 5 (пен)
Группа В
Украина - Литва 2: 0
Голы: Малиновский, 28, 59
Португалия - Люксембург 3: 0
Голы: Силва, 16, Роналду, 65, Геде, 89
Группа Н
Турция - Албания 1: 0
Голы: Тосун, 90
Исландия - Франция 0: 1
Голы: Жиру, 66 (пен)
Андорра - Молдова 1: 0
Голы: Валес, 63
- 10 октября были сыграны 10 матчей 7-го тура квалификации к Евро-2020
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