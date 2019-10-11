В "Слуге народа" говорят, что изменений в Конституцию относительно автономии ОРДЛО не бдет

11 октября, 2019, 13:25

Во время встречи с фракцией Зеленский сообщил, что такие изменения в Конституцию для него - это "красная линия"

Об этом рассказала народный депутат Ирина Верещук "Общественному радио".

На встрече с фракцией Слуга народа президент Владимир Зеленский пообещал, что изменений в Конституцию в части автономии для оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей не будет.

"Не будут внесены изменения в Конституцию. Это важно, потому что, лично для меня, это "красная линия". Да, особый статус в Конституции закреплен не будет, поэтому для меня это - "красная линия". Мы спрашивали, нам ответили - такого не будет. Я также считаю, что никаких внесений в Конституцию в данном случае не может быть сделано ", - сказала Верещук.

Также президент рассказывал фракции о том, что сейчас Украина хочет обратиться в ООН с предложением разместить миротворческий контингент вдоль границы Украины и России в зоне конфликта на Донбассе.

"Мне известно о том, что президент и та команда, которая сегодня в переговорном процессе, в том числе в "нормандском формате", рассматривают одну из опций - обращение в ООН, к соответствующим платформам и институтам с просьбой / вопросам / предложением о размещении общего миротворческого контингента на участке границы между Украиной и РФ. РФ настаивает, чтобы тот контингент размещался по линии разграничения. Мы этого не можем допустить. Нам нужно, чтобы тот контингент стоял на границе и контролировал процесс, который сегодня, к сожалению, не является контролируемый Украиной ", - добавила Верещук.

Размещение миротворцев - это дорогостоящая операция. Ее бюджет может составить сотни миллионов долларов, говорит народный депутат.

"Те страны, которые согласятся дать, мы будем им только благодарны. Потому что это очень дорогостоящий проект и стоит миллионы, если не сотни миллионов долларов. И это, поверьте, не один год происходят переговоры. Но мы делаем свой вклад мировой, мы знаем да, в партнерстве ради мира. Те наши миротворческие миссии, которые по всему миру, осуществляют программы, поддерживают, что нам нужно пойти на встречу и помочь в данном случае, потому что я не верю, что мы сможем восстановить контроль над границей между Украиной и Россией самостоятельно ", - отмечает нардеп.