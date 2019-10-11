Российские силовики ворвались в крымскую мечеть во время молитвы
11 октября, 2019, 18:10
Российские правоохранительные органы с оружием и в масках приехали в мечеть села Курцы Симферопольского района во время пятничной молитвы
Об этом сообщает организация Крымская солидарность в Facebook.
По словам активистов, силовики сообщили прихожан мечети, что причиной их визита в мечеть была проверка электросчетчиков и документов на оформление земли.
"По сообщению местных жителей, в мечеть с. Курцы (Симферопольский район) подъехали представители силовых структур", - пишет "Крымская солидарность",
Силовики приехали на двух "Газелях" и бронеавтомобилях "Тигр" и "Патриот"
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