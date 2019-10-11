Российские силовики ворвались в крымскую мечеть во время молитвы

11 октября, 2019, 18:10

Российские правоохранительные органы с оружием и в масках приехали в мечеть села Курцы Симферопольского района во время пятничной молитвы

Об этом сообщает организация Крымская солидарность в Facebook.

По словам активистов, силовики сообщили прихожан мечети, что причиной их визита в мечеть была проверка электросчетчиков и документов на оформление земли.

"По сообщению местных жителей, в мечеть с. Курцы (Симферопольский район) подъехали представители силовых структур", - пишет "Крымская солидарность",

Силовики приехали на двух "Газелях" и бронеавтомобилях "Тигр" и "Патриот"