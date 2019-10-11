В Крыму оккупационный "суд" приговорил украинца к 18 месяцам строгого режима за попытку въезда на полуостров

11 октября, 2019, 17:46

Подконтрольный РФ Джанкойский районный суд Крыма приговорил к полутора годам колонии строгого режима гражданина Украины за попытку "проникнуть на территорию полуострова"

Об этом сообщают российские и крымские СМИ со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Крыму.

"В июле этого года при осуществлении пограничного контроля в отношении лиц, которые направляются на въезд в РФ, сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, обнаружен гражданин Украины, 1993 г.р., который, несмотря на действующий запрет, повторно попытался проникнуть на территорию нашей страны", - заявили в управлении.

В российском ведомстве также отметили, что при оформлении документов пограничники выяснили, что молодой человек пытается ввести их в заблуждение, и является не тем, за кого себя выдает.

"Херсонец намеренно изменил установочные данные, оформив новый паспорт, поскольку по инициативе российских правоохранителей ему был запрещен въезд в Россию", - добавили оккупанты.

Сообщается, что украинец будет отбывать в колонии строгого режима. Имя и фамилия осужденного не сообщаются, его комментарии отсутствуют.