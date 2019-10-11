В Крыму оккупационный "суд" приговорил украинца к 18 месяцам строгого режима за попытку въезда на полуостров
Об этом сообщают российские и крымские СМИ со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Крыму.
"В июле этого года при осуществлении пограничного контроля в отношении лиц, которые направляются на въезд в РФ, сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, обнаружен гражданин Украины, 1993 г.р., который, несмотря на действующий запрет, повторно попытался проникнуть на территорию нашей страны", - заявили в управлении.
В российском ведомстве также отметили, что при оформлении документов пограничники выяснили, что молодой человек пытается ввести их в заблуждение, и является не тем, за кого себя выдает.
"Херсонец намеренно изменил установочные данные, оформив новый паспорт, поскольку по инициативе российских правоохранителей ему был запрещен въезд в Россию", - добавили оккупанты.
Сообщается, что украинец будет отбывать в колонии строгого режима. Имя и фамилия осужденного не сообщаются, его комментарии отсутствуют.
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