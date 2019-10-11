Путин назвал Зеленского не способным обеспечить разведение сил
11 октября, 2019, 21:25
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Владимир Зеленский не в состоянии обеспечить разведение войск
Об этом сообщает Радио Свобода.
Путин обвинил в "срыве" разведения сил возле Золотого и Петровского украинские "националистические вооруженные формирования".
По словам президента Зеленского, для начала разведения войск не выполняется главное условие о соблюдении режима тишины в течение 7 дней.
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