 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПутин назвал Зеленского не способным обеспечить разведение сил

Путин назвал Зеленского не способным обеспечить разведение сил


фото: pravda.com.ua
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Владимир Зеленский не в состоянии обеспечить разведение войск
Об этом сообщает Радио Свобода.
 
Путин обвинил в "срыве" разведения сил возле Золотого и Петровского украинские "националистические вооруженные формирования".
 
По словам президента Зеленского, для начала разведения войск не выполняется главное условие о соблюдении режима тишины в течение 7 дней.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 октября, 2019 пятница

больше новостей

11 октября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать