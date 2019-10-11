МВД Украины поможет обжаловать приговор осужденному в Италии нацгвардейцу Маркиву
11 октября, 2019, 18:35
Министерство внутренних дел считает позицию обвинения абсурдной и приложит все усилия для освобождения Виталия Маркива, которого осудили в Италии к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве журналиста Андреа Рокелле
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Сейчас Министерство внутренних дел получило решение суда и работает над его переводом.
"МВД приложит все усилия для восстановления справедливости и освобождения Виталия. Позиция ведомства остается неизменной: обвинения Виталия Маркива - абсурдны", - говорится в сообщении.
Напомним, Зеленский обсудил с премьером Италии дело нацгвардейца Маркива и экономическое сотрудничество.
Читайте также
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-