МВД Украины поможет обжаловать приговор осужденному в Италии нацгвардейцу Маркиву

11 октября, 2019, 18:35

Министерство внутренних дел считает позицию обвинения абсурдной и приложит все усилия для освобождения Виталия Маркива, которого осудили в Италии к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве журналиста Андреа Рокелле