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Espreso.tvОбществоМВД Украины поможет обжаловать приговор осужденному в Италии нацгвардейцу Маркиву

МВД Украины поможет обжаловать приговор осужденному в Италии нацгвардейцу Маркиву

Министерство внутренних дел считает позицию обвинения абсурдной и приложит все усилия для освобождения Виталия Маркива, которого осудили в Италии к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве журналиста Андреа Рокелле
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
 
Сейчас Министерство внутренних дел получило решение суда и работает над его переводом.
 
"МВД приложит все усилия для восстановления справедливости и освобождения Виталия. Позиция ведомства остается неизменной: обвинения Виталия Маркива - абсурдны", - говорится в сообщении.
 
Напомним, Зеленский обсудил с премьером Италии дело нацгвардейца Маркива и экономическое сотрудничество.

 

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