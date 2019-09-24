Зеленский обсудил с премьером Италии дело нацгвардейца Маркива и экономическое сотрудничество

24 сентября, 2019, 21:29

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Украинский президент обсудил с главой итальянского правительства вопрос осужденного в Италии гражданина Украины Виталия Маркива. Зеленский отметил, что ожидает всестороннего и объективного рассмотрения дела, а также предложил создание совместной следственной группы для выяснения обстоятельств гибели на Донбассе итальянского журналиста Андреа Роккелли.

Кроме того, Зеленский обсудил с Конте сотрудничество в инвестиционной сфере, призвав вкладывать средства в украинскую инфраструктуру, в частности порты, и подчеркнул проведение большой приватизации в Украине.

Во время встречи Зеленский и Конте также обсудили важность продолжения санкций против России. Премьер-министр Италии отметил, что санкции нельзя отменять, пока территориальную целостность и суверенитет Украины не будут восстановлені.