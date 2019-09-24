Зеленский обсудил с премьером Италии дело нацгвардейца Маркива и экономическое сотрудничество
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Украинский президент обсудил с главой итальянского правительства вопрос осужденного в Италии гражданина Украины Виталия Маркива. Зеленский отметил, что ожидает всестороннего и объективного рассмотрения дела, а также предложил создание совместной следственной группы для выяснения обстоятельств гибели на Донбассе итальянского журналиста Андреа Роккелли.
Кроме того, Зеленский обсудил с Конте сотрудничество в инвестиционной сфере, призвав вкладывать средства в украинскую инфраструктуру, в частности порты, и подчеркнул проведение большой приватизации в Украине.
Во время встречи Зеленский и Конте также обсудили важность продолжения санкций против России. Премьер-министр Италии отметил, что санкции нельзя отменять, пока территориальную целостность и суверенитет Украины не будут восстановлені.
- Напомним, 12 июля суд Италии приговорил украинского нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве на Донбассе журналиста Андреа Рокелле.
- Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что итальянская сторона проигнорировала все предложения Украины о сотрудничестве в расследовании дела о гибели Рокелле, в убийстве которого обвинили Маркива.
- Посол Украины в Италии назвал приговор "масштабной российской спецоперацией" .
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