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Espreso.tvОбществоЗеленский подтвердил, что встречался на Банковой с Хорошковским

Зеленский подтвердил, что встречался на Банковой с Хорошковским

Журналисты зафиксировали, как Хорошковский прежде всего следует на Банковую в Офис президента

Об этом сообщают в своем расследовании журналисты проекта Радио Свобода Схемы.

По их данным, утром 9 октября самолет, которым пользуется Хорошковский, снова прилетел в Киев. Согласно данным онлайн сервисов, это - уже шестой перелет в Украину при президентстве Зеленского.

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Журналисты зафиксировали, как, прилетая в Киев, Хорошковский прежде всего следует на Банковую в офис президента Зеленского.

Во время пресс-марафона журналист Михаил Ткач поставил президенту Владимиру Зеленскому вопрос о его встрече с Хорошковским.

"С господином Хорошковским я действительно встречался на Банковой. Я этого не скрываю. К нему (Хорошковскому - ред.) был один, очень серьезный вопрос - и этот очень серьезный вопрос мы с ним обсуждали. Я не могу пока сказать, какой - если можно . Никакой должности не может быть ", - сказал в ответ президент.

Хорошковский затем ответил журналистам, что он действительно вернулся в Украину, но возвращался и раньше.

"У меня есть очень много сфер интересов, в том числе, и за рубежом, поэтому я как приезжал, так и буду приезжать, как уезжал, так и буду уезжать", - добавил он.

Хорошковский однако ответил о деталях своей встречи с Зеленским.

  • Сейчас, по информации источников "Схем", Хорошковский курирует работу российских банков в Украине.
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