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Espreso.tvОбществоДоллар и евро продолжают дешеветь

Доллар и евро продолжают дешеветь

Американский доллар потерял в цене 17 копеек, евро - 6 копеек

Об этом говорится на сайте НБУ.

В пятницу, 11 октября, $ 1 стоит 24,52 грн.

Евро стоит 27,06 грн.

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Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:

Там $ 1 покупают по 24,75 грн, продают - 24,85 грн.

Евро на "черном" рынке скупают за 27,15 грн, продают - 27,27 грн.

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