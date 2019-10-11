Доллар и евро продолжают дешеветь
11 октября, 2019, 08:36
Американский доллар потерял в цене 17 копеек, евро - 6 копеек
Об этом говорится на сайте НБУ.
В пятницу, 11 октября, $ 1 стоит 24,52 грн.
Евро стоит 27,06 грн.
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Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:
Там $ 1 покупают по 24,75 грн, продают - 24,85 грн.
Евро на "черном" рынке скупают за 27,15 грн, продают - 27,27 грн.
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