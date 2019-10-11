 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДо 2024 рынок земли для иностранцев будет закрыт, - Гончарук

До 2024 рынок земли для иностранцев будет закрыт, - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал основное отличие новой редакции закона о земле
Об этом он написал в своем Facebook.
 
"На последнем совещании у президента вместе с ключевыми аграрными ассоциациями и фермерами, выслушали все замечания и предложения", - написал премьер.
 
Он заявил, что парламентский комитет создал интегрированный проект закона о земле на основе правительственного и назвал главный пункт, который поменяли.
 
"Компании, конечным бенефициаром которых являются иностранцы, не смогут купить украинскую землю. Это не касается тех иностранных граждан, которые уже более 3 лет работают на украинских землях и платят налоги в украинский бюджет", - отметил Гончарук.

  • Открытие рынка земли поддерживает лишь 19% украинцев, - опрос .

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 октября, 2019 пятница

больше новостей

11 октября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать