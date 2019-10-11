До 2024 рынок земли для иностранцев будет закрыт, - Гончарук

11 октября, 2019, 19:44

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал основное отличие новой редакции закона о земле

Об этом он написал в своем Facebook.

"На последнем совещании у президента вместе с ключевыми аграрными ассоциациями и фермерами, выслушали все замечания и предложения", - написал премьер.

Он заявил, что парламентский комитет создал интегрированный проект закона о земле на основе правительственного и назвал главный пункт, который поменяли.

"Компании, конечным бенефициаром которых являются иностранцы, не смогут купить украинскую землю. Это не касается тех иностранных граждан, которые уже более 3 лет работают на украинских землях и платят налоги в украинский бюджет", - отметил Гончарук.