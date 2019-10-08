Открытие рынка земли поддерживает лишь 19% украинцев, - опрос

8 октября, 2019, 12:25

74% опрошенных граждан считают, что решение о введении продажи земель сельскохозяйственного назначения в Украине должно приниматься на всеукраинском референдуме

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал Любомир Мысов, заместитель директора социологической группы "Рейтинг"

Согласно опросу группы, лишь 19% опрошенных поддерживают введение продажи земли сельскохозяйственного назначения.

73% респондентов - против этой инициативы, 8% - не определились.

Высший уровень поддержки введения рынка земли среди младших и состоятельных респондентов, владельцев пая, которые его самостоятельно обрабатывают. Впрочем, и среди них противниками рынка являются около 60%.

Продажа земли сельскохозяйственного назначения иностранцам поддерживают лишь 13% опрошенных. Против этого - 81% украинцев.

74% считают, что решение о введении продажи земель сельскохозяйственного назначения в Украине должно приниматься на всеукраинском референдуме. 17% - имеют противоположное мнение.

58% считают, что земли сельскохозяйственного назначения должны быть в государственной собственности, по образцу Канады или Израиля. 22% - не против введения такой модели рынка земли, как в Италии, где пахотные земли могут продаваться, покупаться. 20% - не смогли выбрать среди этих примеров земельного рынка.

Основными преимуществами введения продажи земли опрошенные считают, что владельцы земли могут распоряжаться ею по своему усмотрению (26%); это будет способствовать созданию новых рабочих мест на селе (18%); продажа земли будет способствовать инвестициям в Украину (14%); это позволит получить справедливую рыночную цену на землю (13%); это позволит фермерам брать кредиты под залог земли (13%).

Однако основными рисками опрошенные считают то, что земля может быть выкуплена иностранцами (41%); владельцы паев могут быть обмануты при продаже земли (31%), в настоящее время введение рынка земли является опасным из-за несовершенства действующего законодательства (31%); снятие моратория на продажу земли позволит скупить ее олигархам (23%).