Бывший тренер сборной Украины мог перейти в "Ливерпуль"

11 октября, 2019, 19:04

Экс-тренер молодежной сборной Украины Александр Головко признался, что в свое время был на просмотре в английском "Ливерпуле"

Об этом сообщает "Футбол 24" .

Экс-защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Головко рассказал, в каких клубах находился на просмотре.

"В "Ливерпуле". Там находился в течение недели. С тренером Жераром Улье встретились, поужинали в ресторане, обсудили некоторые вопросы, но трансфер не состоялся. После чего я вернулся в Киев. Конечно, такие "качели" не идут на пользу. Также был в "Болтоне", но там не сложилось", - рассказал тренер.

Последним местом работы 47-летнего Александра Головко была молодежная сборная Украины, но начиная с 2019 года специалист находится в творческом отпуске.