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Espreso.tvСпортЛегендарный футбольный голкипер начнет хоккейную карьеру

Легендарный футбольный голкипер начнет хоккейную карьеру


фото: twitter
Знаменитый чешский голкипер футбольных клубов "Челси" и "Арсенал" Петр Чех тренируется с английским хоккейным клубом "Гилфорд Флэймз"

Чех выложил фото с тренировки своей новой команды в Instagram.

На снимках 37-летний Петр Чех защищает ворота английского хоккейного клуба. "Готовимся к новому сезону", - написал Чех.

"Гилфорд Флэймз" выступает в высшем дивизионе чемпионата Великобритании по хоккею.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@flamesicehockey getting ready for the new @eliteicehockeyleague ... the @daveart helmet is

Публикация от Petr Cech (@petrcech)

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