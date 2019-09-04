Легендарный футбольный голкипер начнет хоккейную карьеру
4 сентября, 2019, 13:49
Знаменитый чешский голкипер футбольных клубов "Челси" и "Арсенал" Петр Чех тренируется с английским хоккейным клубом "Гилфорд Флэймз"
Чех выложил фото с тренировки своей новой команды в Instagram.
На снимках 37-летний Петр Чех защищает ворота английского хоккейного клуба. "Готовимся к новому сезону", - написал Чех.
"Гилфорд Флэймз" выступает в высшем дивизионе чемпионата Великобритании по хоккею.
- Напомним, в января 2019 года Петр Чех заявил, что после финиша сезона завершает карьеру .
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