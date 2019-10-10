10 октября, 2019, 19:49

Журналистка рассказала президенту, что медиа провели расследование и узнали о злоупотреблениях Матиоса, также ей известно, что бывший военный прокурор чуть ли не консультирует председателя СБУ Баканова.

"По поводу того, что господин Матиос консультирует Ивана Баканова - если вы мне покажете детали, я уволю Баканова, просто я вам сразу говорю. Если будут доказательства, я уволю председателя Службы безопасности Украины", - заявил Зеленский.

Зеленский добавил, что уволить генпрокурора Луценко и главного военного прокурора Матиоса было непростой задачей, но его команда это сделала.