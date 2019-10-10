Зеленский заявил, что уволит Баканова, если будут доказательства его консультаций с Матиосом
10 октября, 2019, 19:49
Президент Владимир Зеленский заявил, что уволит главу СБУ Ивана Баканова, если есть доказательства, что его консультирует бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время пресс-марафона, передает Еспресо.TV.
Журналистка рассказала президенту, что медиа провели расследование и узнали о злоупотреблениях Матиоса, также ей известно, что бывший военный прокурор чуть ли не консультирует председателя СБУ Баканова.
"По поводу того, что господин Матиос консультирует Ивана Баканова - если вы мне покажете детали, я уволю Баканова, просто я вам сразу говорю. Если будут доказательства, я уволю председателя Службы безопасности Украины", - заявил Зеленский.
Зеленский добавил, что уволить генпрокурора Луценко и главного военного прокурора Матиоса было непростой задачей, но его команда это сделала.
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