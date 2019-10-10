Зеленский хочет, чтобы президент США посетил Украину при его каденции
10 октября, 2019, 13:40
Президент Владимир Зеленский заявил, что его команда работает над тем, чтобы президент США посетил Украину
Об этом он сказал во время пресс-марафона с журналистами, сообщает Еспресо.TV .
"Со своей стороны, мы работаем над тем, чтобы в течение моей каденции состоялся визит президента США в Украину. Для нас это очень имиджево важно, и это важный сигнал для наших других партнеров, что США поддерживают Украину", - заявил Зеленский.
Он также надеется на официальный визит в США.
"Мы должны укреплять отношения с США. У нас была встреча с ключевыми людьми США, которая длилась час с президентом Соединенных Штатов. Мы ждем официального визита в Соединенные Штаты", - сказал президент.
Зеленский добавил, что не хочет вмешиваться в выборы независимой страны под названием Соединенные Штаты Америки.
- Зеленский отрицает, что Дональд Трамп на него давил
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