Шантажа не было, - Зеленский о телефонном разговоре с Трампом

10 октября, 2019, 10:33

Зеленский отрицает, что Дональд Трамп на него давил

Президент ответил на вопросы относительно обнародования стенограмм его разговоров с Дональдом Трампом и блокировки американской военной помощи Украине.

"У нас прошла очень хорошая встреча", - сказал Зеленский о переговорах с Трампом.

По его словам, встреча на саммите ООН была необходима и для того, чтобы объяснить Трампу, что Украина не является коррумпированной страной.

Также Зеленский рассказал о своем телефонном разговоре с Трампом, где вроде бы было давление на него.

"Наши звонки не связанные с оружием, с компанией Burisma. Это не является правдой. Заблокировали они помощь военную еще до звонка, к разговору. Но об этом в разговоре не было. Я даже не знал. Затем министр обороны мне сказал, что у нас есть проблема. На встрече с Пенсом я потом поднял этот вопрос ", - сказал президент.

Зеленский отрицает, что Трамп на него давил.

"Шантажа не было. Это не было предметом нашего разговора", - уточнил Зеленский.

Частично Зеленский отвечал на вопрос журналиста на русском языке. Затем он перешел на украинский.