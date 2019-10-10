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Espreso.tvОбществоШантажа не было, - Зеленский о телефонном разговоре с Трампом

Шантажа не было, - Зеленский о телефонном разговоре с Трампом


фото: Facebook Юлії Мендель
Зеленский отрицает, что Дональд Трамп на него давил
Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в четверг, 10 октября, на пресс-марафоне в Kyiv Food Market, сообщает Еспресо.TV .
 
Президент ответил на вопросы относительно обнародования стенограмм его разговоров с Дональдом Трампом и блокировки американской военной помощи Украине.
 
"У нас прошла очень хорошая встреча", - сказал Зеленский о переговорах с Трампом.
 
По его словам, встреча на саммите ООН была необходима и для того, чтобы объяснить Трампу, что Украина не является коррумпированной страной.
 
Также Зеленский рассказал о своем телефонном разговоре с Трампом, где вроде бы было давление на него.
 
"Наши звонки не связанные с оружием, с компанией Burisma. Это не является правдой. Заблокировали они помощь военную еще до звонка, к разговору. Но об этом в разговоре не было. Я даже не знал. Затем министр обороны мне сказал, что у нас есть проблема. На встрече с Пенсом я потом поднял этот вопрос ", - сказал президент.
 
Зеленский отрицает, что Трамп на него давил.
 
"Шантажа не было. Это не было предметом нашего разговора", - уточнил Зеленский.
 
Частично Зеленский отвечал на вопрос журналиста на русском языке. Затем он перешел на украинский.
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