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Espreso.tvОбществоПресс-марафон Зеленского: некоторых журналистов не аккредитовали из-за "тайминга"

Пресс-марафон Зеленского: некоторых журналистов не аккредитовали из-за "тайминга"


фото: reuters
Несколько украинских журналистов сообщили об отказе в аккредитации на пресс-марафон президента Владимира Зеленского

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В частности отказали журналисту "Цензор.нет" Евгению Кузьменко, корреспонденту BIHUS.info Даниилу Мокрику, а также главному редактору проекта "Исландия" Сергею Гришину. Затем Кузьменко сообщил, что ему дали аккредитацию на мероприятие.

В отказах было написано, что аккредитовать не могут из-за "тайминга".

"Я без стеба. Что означает в связи с таймингом?", - спросил Гришин.

Журналист Мокрик обнародовал скриншот ответа от ОПГ, в которой говорилось: "К большому сожалению, мы вынуждены отказать вам в аккредитации на пресс-марафон Президента Украины в связи с таймингом. В то же время информируем, что марафон будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных аккаунтах Офиса президента".

 
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