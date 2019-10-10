Пресс-марафон Зеленского: некоторых журналистов не аккредитовали из-за "тайминга"

10 октября, 2019, 09:19

Несколько украинских журналистов сообщили об отказе в аккредитации на пресс-марафон президента Владимира Зеленского

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В частности отказали журналисту "Цензор.нет" Евгению Кузьменко, корреспонденту BIHUS.info Даниилу Мокрику, а также главному редактору проекта "Исландия" Сергею Гришину. Затем Кузьменко сообщил, что ему дали аккредитацию на мероприятие.

В отказах было написано, что аккредитовать не могут из-за "тайминга".

"Я без стеба. Что означает в связи с таймингом?", - спросил Гришин.

Журналист Мокрик обнародовал скриншот ответа от ОПГ, в которой говорилось: "К большому сожалению, мы вынуждены отказать вам в аккредитации на пресс-марафон Президента Украины в связи с таймингом. В то же время информируем, что марафон будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных аккаунтах Офиса президента".