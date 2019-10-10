Пресс-марафон Зеленского: некоторых журналистов не аккредитовали из-за "тайминга"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В частности отказали журналисту "Цензор.нет" Евгению Кузьменко, корреспонденту BIHUS.info Даниилу Мокрику, а также главному редактору проекта "Исландия" Сергею Гришину. Затем Кузьменко сообщил, что ему дали аккредитацию на мероприятие.
В отказах было написано, что аккредитовать не могут из-за "тайминга".
"Я без стеба. Что означает в связи с таймингом?", - спросил Гришин.
Журналист Мокрик обнародовал скриншот ответа от ОПГ, в которой говорилось: "К большому сожалению, мы вынуждены отказать вам в аккредитации на пресс-марафон Президента Украины в связи с таймингом. В то же время информируем, что марафон будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных аккаунтах Офиса президента".
- Напомним, что в четверг, 10 октября, в 10:00 начнется пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Читайте также
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-