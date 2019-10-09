Отвечать на вопросы весь день: 10 октября Зеленский проведет марафон с журналистами

9 октября, 2019, 14:28

В четверг, 10 октября, в 10:00 начнется пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским

Об этом сообщает пресс-служба президента в Facebook.

Отмечается, что глава государства будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня.

"Формат мероприятия: представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы менять друг друга каждые полчаса. Формироваться они по списку аккредитации", - пояснили в ОПУ.