Отвечать на вопросы весь день: 10 октября Зеленский проведет марафон с журналистами
9 октября, 2019, 14:28
В четверг, 10 октября, в 10:00 начнется пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским
Об этом сообщает пресс-служба президента в Facebook.
Отмечается, что глава государства будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня.
"Формат мероприятия: представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы менять друг друга каждые полчаса. Формироваться они по списку аккредитации", - пояснили в ОПУ.
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