На Донбассе погиб 39-летний боец ООС с Одесщины
9 октября, 2019, 17:52
Андрей Батин 8 октября погиб в зоне Операции объединенных сил
Об этом сообщил начальник отдела взаимодействия с правоохранительными органами, органами ГСЧС Черноморского городского совета Николай Малый, сообщает сайт города.
Батину было 39 лет, он служил в Мариупольской бригаде.
"В настоящее время идет выяснение обстоятельств. Но уже сейчас могу с уверенностью сказать, что мы готовы оказать помощь семье, помочь его родным и близким", - подчеркнул Николай Малый.
В то же время пресс-центр штаба ООС сообщал, что за прошедшие сутки один военный получил ранение и никто не погиб.
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