На Донбассе погиб 39-летний боец ООС с Одесщины

9 октября, 2019, 17:52

Андрей Батин 8 октября погиб в зоне Операции объединенных сил

Об этом сообщил начальник отдела взаимодействия с правоохранительными органами, органами ГСЧС Черноморского городского совета Николай Малый, сообщает сайт города.

Батину было 39 лет, он служил в Мариупольской бригаде.

"В настоящее время идет выяснение обстоятельств. Но уже сейчас могу с уверенностью сказать, что мы готовы оказать помощь семье, помочь его родным и близким", - подчеркнул Николай Малый.

В то же время пресс-центр штаба ООС сообщал, что за прошедшие сутки один военный получил ранение и никто не погиб.