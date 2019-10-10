Акция "Спроси у президента": плакаты "Что шепчет Богдан" и "Почему уменьшается финансирование армии"
10 октября, 2019, 15:33
Около 30 активистов различных организаций, среди которых и "Движение сопротивления капитуляции", провели митинг "Спроси у президента" под стенами Фудмаркета, где президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-марафон
Об этом сообщает Радио Свобода.
Митингующие вышли с плакатами "Спроси, не передумали ли убивать малый бизнес", "Что шепчет Богдан", "Где всеукраинский референдум о земле", "Кто заплатит за восстановление Донбасса", "Почему уменьшается финансирование армии".
Протестующие подожгли два файера. Одного из активистов пустили на пресс-марафон, чтобы передать вопрос Зеленскому.
Напомним, сообщалось, что "Движение сопротивления капитуляции" проведет акцию "Спроси у президента".
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