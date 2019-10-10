Акция "Спроси у президента": плакаты "Что шепчет Богдан" и "Почему уменьшается финансирование армии"

10 октября, 2019, 15:33

Об этом сообщает Радио Свобода.

Митингующие вышли с плакатами "Спроси, не передумали ли убивать малый бизнес", "Что шепчет Богдан", "Где всеукраинский референдум о земле", "Кто заплатит за восстановление Донбасса", "Почему уменьшается финансирование армии".

Протестующие подожгли два файера. Одного из активистов пустили на пресс-марафон, чтобы передать вопрос Зеленскому.