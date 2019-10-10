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Espreso.tvОбществоПресс-марафон Зеленского: "Движение сопротивления капитуляции" проведет акцию "Спроси у президента"

Пресс-марафон Зеленского: "Движение сопротивления капитуляции" проведет акцию "Спроси у президента"

"Движение сопротивления капитуляции" начнет 10 октября в 9.30 акцию "Спроси у президента", которая будет проходить возле места проведения пресс-марафона президента Владимира Зеленского

Об этом сообщают организаторы акции в Facebook .

Акция состоится в Киеве на улице Московской, 8, у Kyiv Food Market.

"Приглашаем прийти и выразить свое несогласие с капитулянськимы действиями власти, а также передать вопрос Зеленскому по его капитулянських действиях", - говорится в обращении организаторов.

 

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