Пресс-марафон Зеленского: "Движение сопротивления капитуляции" проведет акцию "Спроси у президента"

10 октября, 2019, 08:15

"Движение сопротивления капитуляции" начнет 10 октября в 9.30 акцию "Спроси у президента", которая будет проходить возле места проведения пресс-марафона президента Владимира Зеленского

Об этом сообщают организаторы акции в Facebook .

Акция состоится в Киеве на улице Московской, 8, у Kyiv Food Market.

"Приглашаем прийти и выразить свое несогласие с капитулянськимы действиями власти, а также передать вопрос Зеленскому по его капитулянських действиях", - говорится в обращении организаторов.