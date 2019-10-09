Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов расследование МН17 и инвестиционное сотрудничество

9 октября, 2019, 22:54

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский выразил благодарность Нидерландам за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, соблюдение санкций Евросоюза против России и непризнание российской незаконной аннексии украинского Крыма.

Президент Украины рассказал Блоку о ситуацию с безопасностью на Донбассе и усилиях, направленных на прекращение боевых действий. Собеседники также обсудили сотрудничество по завершению расследования и проведение судебного процесса по делу о сбивании над оккупированным Донбассом самолета рейса МН17 "Малайзийских авиалиний".

Кроме того, Зеленский и Блок поговорили о взаимодействии в направлении евроатлантической интеграции Украины.

Министр иностранных дел Нидерландов подтвердил большой интерес нидерландского бизнеса к увеличению инвестиций в Украину, а также заявил о готовности правительства Нидерландов продолжать поддержку структурных реформ в Украине.