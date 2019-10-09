Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов расследование МН17 и инвестиционное сотрудничество
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Зеленский выразил благодарность Нидерландам за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, соблюдение санкций Евросоюза против России и непризнание российской незаконной аннексии украинского Крыма.
Президент Украины рассказал Блоку о ситуацию с безопасностью на Донбассе и усилиях, направленных на прекращение боевых действий. Собеседники также обсудили сотрудничество по завершению расследования и проведение судебного процесса по делу о сбивании над оккупированным Донбассом самолета рейса МН17 "Малайзийских авиалиний".
Кроме того, Зеленский и Блок поговорили о взаимодействии в направлении евроатлантической интеграции Украины.
Министр иностранных дел Нидерландов подтвердил большой интерес нидерландского бизнеса к увеличению инвестиций в Украину, а также заявил о готовности правительства Нидерландов продолжать поддержку структурных реформ в Украине.
- Напомним, парламент Нидерландов принял решение расследовать причины незакрытия Украиной неба над зоной боевых действий на Донбассе в 2014 году.
- Министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок заявил, что в этом расследовании понадобится сотрудничество с Россией.
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