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Espreso.tvОбществоВ Украину с визитом прибудет глава МИД Нидерландов

В Украину с визитом прибудет глава МИД Нидерландов

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок 10 октября посетит Украину
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
 
Блок встретится со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко.
 
"Среди основных тем переговоров - вопросы двустороннего сотрудничества, поддержки Нидерландами Украины в защите суверенитета и территориальной целостности и оказание помощи по реформам. Будут также обсуждены вопросы взаимодействия по важным темам международного характера", - говорится в сообщении.
 
  • Парламент Нидерландов решил провести дополнительное расследование того, почему Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в 2014 году
  • Напомним, министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок сказал, что это расследование - непростая задача, потому что будет необходимо сотрудничество России.
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