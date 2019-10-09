В Украину с визитом прибудет глава МИД Нидерландов

9 октября, 2019, 18:12

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок 10 октября посетит Украину

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Блок встретится со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко.

"Среди основных тем переговоров - вопросы двустороннего сотрудничества, поддержки Нидерландами Украины в защите суверенитета и территориальной целостности и оказание помощи по реформам. Будут также обсуждены вопросы взаимодействия по важным темам международного характера", - говорится в сообщении.