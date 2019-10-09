В Украину с визитом прибудет глава МИД Нидерландов
9 октября, 2019, 18:12
Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок 10 октября посетит Украину
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Блок встретится со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко.
"Среди основных тем переговоров - вопросы двустороннего сотрудничества, поддержки Нидерландами Украины в защите суверенитета и территориальной целостности и оказание помощи по реформам. Будут также обсуждены вопросы взаимодействия по важным темам международного характера", - говорится в сообщении.
- Парламент Нидерландов решил провести дополнительное расследование того, почему Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в 2014 году
- Напомним, министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок сказал, что это расследование - непростая задача, потому что будет необходимо сотрудничество России.
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