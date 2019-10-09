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Espreso.tvОбществоЗеленский пообщался с Меркель по телефону: обсудили Нормандский формат и разведение сил

Зеленский пообщался с Меркель по телефону: обсудили Нормандский формат и разведение сил

Президент Владимир Зеленский 9 октября провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель
Об этом сообщает телеграмм-канал главы государства.

Зеленский высоко оценил поддержку Меркель в достижении мира в Украине, ее последовательную позицию в отношении санкций против, а также помощь в реализации реформ.

Ангела Меркель подчеркнула неизменность позиции ФРГ в поддержке Украины на пути к установлению мира на Донбассе. Она заявила, что использует предстоящие контакты с партнерами в Нормандском формате для определения даты встречи.

Президент рассказал о ситуации по безопасности на Донбассе: вопросы разведения сил вблизи Петровского и Золотого, а также ход работ по восстановлению моста вблизи Станицы Луганской.

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