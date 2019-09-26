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Espreso.tvМирЗеленский о критике Меркель и Макрона: мы всех благодарим, но я сказал правду

Зеленский о критике Меркель и Макрона: мы всех благодарим, но я сказал правду


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что телефонный разговор с президентом США, в котором он критиковал ЕС, состоялся в сложный период ослабления санкций против РФ со стороны европейских стран

Об этом он рассказал в общении с журналистами после встречи с Дональдом Трампом в Нью-Йорке, сообщает Украинская правда .

"Я вам скажу честно, смотрите, я за каждое свое слово отвечаю. Я много раз благодарил и благодарю, и продолжаю ... Сейчас на встрече с президентом Трампом я сказал, что благодарен за любую помощь для Украины - от наших европейских лидеров , от госпожи Меркель, от господина Макрона, и от многих ", - прокомментировал Зеленский свои критические высказывания в сторону лидеров ЕС.

Зеленский объяснил, что телефонный разговор с Трампом происходил "в очень сложный период", когда Россию вернули в ПАСЕ, и когда санкции не имели такого громкого давление на строительство "Северного потока-2".

"И я говорил об этом со всеми лидерами, о которых я говорил в этой беседе. И многие лидеры говорили:" Мы понимаем, но в этих вопросах будет так ", - сказал он.

"Я ни о ком ничего плохого не хочу говорить, все кто нам помогают, мы всех благодарим. Но я сказал правду, потому что" Северный поток "для нас - это угроза. Большая угроза энергетической безопасности. Потому мы можем потерять транзитные деньги", - отметил президент Украины.

Напомним, в опубликованной  стенограмме разговора президентов США и Украины говорится о том, что Дональд Трамп критиковал европейские страны и в частности Германию за недостаточную помощь Украине. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что Трамп "абсолютно прав, не на 100%, а на 1000%".

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