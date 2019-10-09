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Espreso.tvОбществоУкрзализныця завела себе "Железомена" как талисман

Укрзализныця завела себе "Железомена" как талисман


фото: fb
Укрзализныця присоединилась к Киевпастрансу и завела себе талисман

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в Facebook.

"Досадно, но Киевпастрансформеру точно не под силу спасти городскую электричку. Здесь нужна душа, железнодорожный опыт и суперсила Железомена", - отметили в УЗ.

Напомним, что талисманом Киевпастранса является Киивпастрансформер .

 

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