Укрзализныця завела себе "Железомена" как талисман
9 октября, 2019, 13:02
Укрзализныця присоединилась к Киевпастрансу и завела себе талисман
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в Facebook.
"Досадно, но Киевпастрансформеру точно не под силу спасти городскую электричку. Здесь нужна душа, железнодорожный опыт и суперсила Железомена", - отметили в УЗ.
Напомним, что талисманом Киевпастранса является Киивпастрансформер .
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