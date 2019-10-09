Укрзализныця завела себе "Железомена" как талисман

9 октября, 2019, 13:02

Укрзализныця присоединилась к Киевпастрансу и завела себе талисман

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в Facebook.

"Досадно, но Киевпастрансформеру точно не под силу спасти городскую электричку. Здесь нужна душа, железнодорожный опыт и суперсила Железомена", - отметили в УЗ.

Напомним, что талисманом Киевпастранса является Киивпастрансформер .