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Espreso.tvОбществоКиевпастранс представил трансформера как своего талисмана

Киевпастранс представил трансформера как своего талисмана

Киевпастранс создал свой талисман и символ необратимости изменений в сфере столичного наземного общественного транспорта - Киивпастрансформера

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель предприятия Дмитрий Левченко.

"Впервые в истории транспортных компаний в рамках полномасштабного проекта #kyivpastransformation мы собственноручно создали свой талисман и символ необратимости изменений в сфере столичного наземного общественного транспорта - Киивпастрансформера!", - говорится в сообщении Левченко.

Отмечается, что модель "Киивпастрансформер" - "уникальное художественное, персонифицированное и коммуникативное" произведение компании "Киевпастранс" и охраняется Законом Украины об авторском праве и смежных правах.

В соцсетях пользователи уже успели создать фотожабы:

 

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