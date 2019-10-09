Киевпастранс представил трансформера как своего талисмана
9 октября, 2019, 10:14
Киевпастранс создал свой талисман и символ необратимости изменений в сфере столичного наземного общественного транспорта - Киивпастрансформера
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель предприятия Дмитрий Левченко.
"Впервые в истории транспортных компаний в рамках полномасштабного проекта #kyivpastransformation мы собственноручно создали свой талисман и символ необратимости изменений в сфере столичного наземного общественного транспорта - Киивпастрансформера!", - говорится в сообщении Левченко.
Отмечается, что модель "Киивпастрансформер" - "уникальное художественное, персонифицированное и коммуникативное" произведение компании "Киевпастранс" и охраняется Законом Украины об авторском праве и смежных правах.
В соцсетях пользователи уже успели создать фотожабы:
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