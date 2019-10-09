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Espreso.tvОбществоРазумков спрогнозировал, когда будет принят законопроект о столице

Разумков спрогнозировал, когда будет принят законопроект о столице

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, считает, что законопроект о столице Украины будет утвержден в целом через месяц-полтора
Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.
 
"Я думаю, что максимум через месяц-полтора мы его примем", - сказал Разумков.
  • Напомним, Верховная Рада Украины приняла законопроект о столице №2143-3 за основу в первом чтении. Законопроект предусматривает, в частности, лишение мэра полномочий главы КГГА.
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