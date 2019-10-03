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Espreso.tvОбществоЛишение мэра полномочий главы КГГА: Рада предварительно поддержала закон о столице

Лишение мэра полномочий главы КГГА: Рада предварительно поддержала закон о столице

Виталий Кличко - городской глава Киева
Верховная Рада Украины приняла законопроект о столице №2143-3 за основу в первом чтении

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По законопроект проголосовали 244 нардепа.

Документ создает новую систему организации и осуществления местного самоуправления и исполнительной власти в столице Украины.

Предлагается восстановить районные советы в городе Киеве как представительные органы жителей районов Киева, при этом разделить полномочия и разделить должности киевского городского главы и главы Киевской городской государственной администрации.

Планируется, что киевский городской глава будет возглавлять Киевский магистрат - исполнительный орган Киевского городского совета, председательствовать на заседаниях Киевского городского совета, а глава Киевской городской государственной администрации будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти.

Кроме того, законопроектом комплексно урегулирован вопрос правового статуса города Киева и особенностей местного самоуправления, в том числе:

  • специальный статус Киева;
  • реализация столичных функций города Киева;
  • административно-территориальное устройство города Киева;
  • организация городской жизни на принципах устойчивого развития города
  • взаимодействие территориальной общины города Киева и территориальных общин населенных пунктов Киевской области;
  • местное самоуправление в городе Киеве;
  • статус киевского городского главы и его заместителя по финансовым вопросам, заместителя киевского городского главы - управляющего делами Киевской городской магистрат и заместителя киевского городского главы - главного архитектора города Киева;
  • порядок обеспечения главой КГГА соблюдения в Киеве Конституции и законов Украины;
  • стратегическое планирование в Киеве;
  • стратегические документы по развитию города Киева;
  • информационные системы города Киева;
  • механизм контроля, аудита и мониторинга в городе;
  • функционирование Ратуши как единого окна предоставления услуг.
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