Лишение мэра полномочий главы КГГА: Рада предварительно поддержала закон о столице

3 октября, 2019, 11:50

Верховная Рада Украины приняла законопроект о столице №2143-3 за основу в первом чтении

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По законопроект проголосовали 244 нардепа.

Документ создает новую систему организации и осуществления местного самоуправления и исполнительной власти в столице Украины.

Предлагается восстановить районные советы в городе Киеве как представительные органы жителей районов Киева, при этом разделить полномочия и разделить должности киевского городского главы и главы Киевской городской государственной администрации.

Планируется, что киевский городской глава будет возглавлять Киевский магистрат - исполнительный орган Киевского городского совета, председательствовать на заседаниях Киевского городского совета, а глава Киевской городской государственной администрации будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти.

Кроме того, законопроектом комплексно урегулирован вопрос правового статуса города Киева и особенностей местного самоуправления, в том числе: